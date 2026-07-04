Fysieke kaartverkoop Laatste Normaal-show dit jaar ging Oerend Hard

Het liep sinds vrijdag storm in Dalfsen, waar de fysieke kaartverkoop voor het Sallands Bakfeest plaatsvond. Dat is waarschijnlijk grotendeels te danken aan het feit dat de Achterhoekse rockband Normaal de hoofdact is van het festival. Van heinde en verre kwamen fans naar Dalfsen om kaarten te bemachtigen voor de laatste Normaal-show van dit jaar.

En met resultaat. 90 procent van de tickets voor het Sallands Bakfeest is tijdens de fysieke verkoop al over de toonbank gegaan. De laatste 10 procent van de tickets wordt online verkocht via de website van het festival. Dat komt neer op ongeveer 1000 tickets die nog over zijn.

Lange rij

Vanuit het hele land kwamen fans van de rockband naar Dalfsen om een ticket te bemachtigen. Daardoor ontstond er een flinke rij bij sportpark Gerner van voetbalclub FC Dalfsen, waar de ticketverkoop plaatsvond. Om 19:00 uur begon de verkoop en twee uur later was de rij, alsmede 9000 tickets, weg.

De populariteit voor de tickets is niet vreemd, aangezien Normaal nog maar sporadisch grote optredens doet. Het optreden op het Sallands Bakfeest is het laatste grote optreden van de band dit jaar, dus vele fans grepen vrijdagavond hun kans. De bandleden zijn de jongste niet meer, zo wordt frontman Bennie Jolink deze september 80 jaar oud, en dus is het niet vreemd dat optreden van Normaal zeldzamer worden.

De overige 1000 tickets gaan zondagochtend in de verkoop via de website van het Sallands Bakfeest.

In de video bovenaan dit artikel kun je de gemoedelijke sfeer in de rij proeven.