Fans uit hele land naar Dalfsen voor kaarten concert Normaal

Bennie Jolink, de legendarische frontman van de Achterhoekse rockband Normaal, viert op 6 september zijn 80ste verjaardag. Die mijlpaal wordt gevierd met een eenmalig reünie-optreden in Dalfsen. Maar anders dan bij andere concerten, moet er wat extra moeite worden gedaan. Fans moesten vrijdag zelf naar Dalfsen komen om kaarten te scoren.

Organisator Bert Dijsselhof vertelt: "Net voor de middag stonden er zo'n tien mensen uit Groningen, Limburg en Brabant op de stoep die kaarten willen hebben, terwijl de kaartverkoop pas om 19.00 uur begint. Er geldt een maximum van 25 kaarten per persoon. Ik durf niet te zeggen hoe snel het zal gaan, maar het gaat om slechts één concert - het 35ste in Dalfsen - én de verjaardag van Bennie. We verkopen vanuit onze bakfeestwagen en in de kantine. Om 19.00 uur kraait de haan - zoals aan het begin van ieder Normaal-concert - en er is muzikale omlijsting en ook zeker een drankje."

Vrijdagavond was 90 procent van de kaarten al verkocht. De resterende tickets gaan online in de verkoop.

In de video hierboven zie je hoe blij de fans zijn.