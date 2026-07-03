OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Fans uit hele land naar Dalfsen voor kaarten concert Normaal

Muziek

Gisteren, 22:49

Link gekopieerd

Bennie Jolink, de legendarische frontman van de Achterhoekse rockband Normaal, viert op 6 september zijn 80ste verjaardag. Die mijlpaal wordt gevierd met een eenmalig reünie-optreden in Dalfsen. Maar anders dan bij andere concerten, moet er wat extra moeite worden gedaan. Fans moesten vrijdag zelf naar Dalfsen komen om kaarten te scoren.

Organisator Bert Dijsselhof vertelt: "Net voor de middag stonden er zo'n tien mensen uit Groningen, Limburg en Brabant op de stoep die kaarten willen hebben, terwijl de kaartverkoop pas om 19.00 uur begint. Er geldt een maximum van 25 kaarten per persoon. Ik durf niet te zeggen hoe snel het zal gaan, maar het gaat om slechts één concert - het 35ste in Dalfsen - én de verjaardag van Bennie. We verkopen vanuit onze bakfeestwagen en in de kantine. Om 19.00 uur kraait de haan - zoals aan het begin van ieder Normaal-concert - en er is muzikale omlijsting en ook zeker een drankje."

Vrijdagavond was 90 procent van de kaarten al verkocht. De resterende tickets gaan online in de verkoop.

In de video hierboven zie je hoe blij de fans zijn.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.