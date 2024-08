Jasmijn krijgt serenade van Justin Timberlake: 'Beste dag van mijn leven'

Het zal je maar overkomen: een persoonlijke serenade krijgen van niemand minder dan wereldster Justin Timberlake. Het overkomt Jasmijn uit Alkmaar donderdag. Ze moest er ruim 1000 euro voor neerleggen, maar het bezorgde haar wel een onvergetelijke dag. "Het was de beste dag van mijn leven!"

Maar liefst vier keer ging de 33-jarige megafan naar het concert van haar idool en de tweede keer was het raak. Toen nam de wereldster een grote sprong van het podium en zong hij het nummer 'Flame' voor haar, op 30 centimeter afstand. Het was voor haar zo bijzonder dat ze er zelfs een tattoo van liet zetten, die ze vervolgens vrijdag weer aan hem kon laten zien.

Ze moest er diep voor in de buidel tasten, maar het was het allemaal waard, vertelt Jasmijn in gesprek met Hart van Nederland. "Om dicht bij het podium te zitten, moet je een barkruk kopen. Dan zit je op een speciale plek bij het podium, het zogenaamde B-podium."

Ticket kost 1020 euro

"Bij dat podium zingt Justin zes nummers, en daar zit je dan met je neus bovenop", aldus Jasmijn. Zo'n barkruk kost maar liefst 1020 euro, en door middel van donaties voor haar gewilde verjaardagscadeau kon ze het gouden ticket voor het concert van Timberlake bemachtigen.

Met een bordje met de tekst "If you give me the Flame jump I'll get this tattoo", wist Jasmijn de aandacht van Justin te trekken. "Ik vond het zo ontzettend leuk, ik had het niet verwacht", vertelt Jasmijn. "Er is altijd iemand die hij uitkiest om voor te zingen. Het is zo bijzonder dat ik dan de gelukkige mag zijn. Het was echt de beste dag van mijn leven."