Nog maar 13 jaar oud, maar dj's Tess en Jayson draaien op Decibel

Muziek

Gisteren, 22:51

Ze zijn pas 13, maar draaien nu al op een van de grootste hardstylefestivals van Nederland: Decibel Outdoor. Jayson en Tess, ook wel bekend als Digital Madness en DJ Lady Tess, zijn twee jonge dj-talenten die normaal nog niet eens als bezoeker het terrein op zouden mogen. En toch staan ze er al met hun eigen set.

Onder begeleiding van hun ouders én met goedkeuring van de organisatie mogen ze backstage hun droom waarmaken. Jayson is meer een producer, die nu af en toe optreedt en Tess draait veel zelf en heeft een paar nummers geproduceerd.

"Ze is een enorme stuiterbal, ze krijgt veel energie van de muziek en staat te springen achter haar draaitafel. Voor Sinterklaas kreeg ze in 2023 een dj-les en dat is helemaal uit de hand gelopen", vertelt Yvette, de moeder van Tess aan Hart van Nederland.

Benieuwd hoe hun sets eraan toegaan? Bekijk het in bovenstaande video.

