Fans trotseren kou en staan urenlang in rij voor kaartverkoop concert Normaal

Mensen in het Drentse Pesse hebben vrijdagavond urenlang in de rij gestaan voor de kaartverkoop van het concert van de band Normaal, meldt RTV Drenthe. Kaarten voor Muziekweekend Pesse, waar de band voor het eerst in tien jaar weer optreedt, waren niet online verkrijgbaar. Daarom trotseerden veel fans de kou om een kaartje voor de band te bemachtigen.

Vorig jaar stonden fans van Taylor Swift ook urenlang in de rij. Ze konden niet wachten om haar merchandise te bemachtigen, zo is te zien in bovenstaande video.

Muziekweekend Pesse is dit jaar op 23 en 24 mei. Het evenement probeerde al langere tijd Normaal te strikken, maar dat lukte eerder nooit, vertelt organisator Bernard ten Oever aan de regionale omroep. "Maar omdat het ook het 50-jarig jubileum is van Normaal, organiseren ze een paar concerten. En daar horen wij gelukkig bij."

De Achterhoekse dialectband, waar onder anderen Bennie Jolink deel van is, brak door met het nummer Oerend Hard en scoorde hits met nummers als Deurdonderen en Steen, Stoal En Sentiment. De band staat dit jaar ook op festival Zwarte Cross.

Hart van Nederland/ANP