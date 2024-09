Duizenden volgers lopen weg bij Within Temptation na Pride-post

De Nederlandse band Within Temptation is erg geschrokken van alle nare reacties die ze hebben gekregen op het plaatsen van een post op Instagram, waarin de band de Pride aanhaalt. In een klap raakten ze ook nog eens 20.000 volgers kwijt. Dat vertelde zangeres Sharon den Adel in gesprek met het Duitse programma Radio Bob!.

"Ik weet niet of ik dit moet zeggen", stelde de zangeres in de uitzending. "Maar ik was geschokt over ons publiek en de reacties op een post op Instagram. We zaten op de 420.000 volgers. En we zijn er 20.000 kwijtgeraakt nadat we een bericht hadden geplaatst over de Pride in Nederland. We zeiden gewoon dat gelijkheid belangrijk is, en 0,2 procent van onze volgers haakte af."

Steeds meer groepen, bands, bedrijven en instellingen doen mee aan de Pride, die in augustus de hoofdstad altijd op zijn kop zet:

0:59 Duizenden deelnemers lopen mee met Pride Walk in Amsterdam

'Droevig'

Den Adel zegt verder het niet erg te vinden de volgers kwijt te zijn. Maar wel is ze er erg geschrokken en verbaasd over. "Dat zoveel mensen dat een verwerpelijke mededeling vinden, wat is er in de wereld aan de hand? Ik werd er wel droevig van."

De post beschrijft simpelweg een boodschap over gelijkwaardigheid en tolerantie. "Vrolijke Pride toegewenst, Amsterdam, en natuurlijk ook aan de rest van de wereld", schrijft de band er in de begeleidende tekst bij. Naast de kritiek vallen er in de comments ook veel berichten te lezen die het opnemen voor het standpunt van de band. Zo schrijft iemand: "Within Temptation is altijd voorstander geweest van inclusiviteit in hun werk. Als je daar niet van houdt, ga dan lekker weg."

Zaterdag staat de band voor een optreden in 013 in Tilburg. Dit concert maakt onderdeel uit van een tour door Europa. Later doen ze onder andere ook Groningen, Oslo, Stockholm, Hamburg, Berlijn, Wenen en Budapest aan. Ook staan er optredens gepland in onder meer Engeland, Frankrijk, Portugal en Spanje.