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Country Wilma kapot van verdriet om dood Dolly: 'Ze betekende alles'

Muziek

Gisteren, 23:00

Het overlijden van Dolly Parton komt hard aan bij Country Wilma. De 80-jarige Amerikaanse zangeres was jarenlang haar grote voorbeeld en inspiratiebron. Toen Wilma het nieuws te horen kreeg, kon ze het nauwelijks geloven. "Ik dacht, hè? Dat kan toch niet?"

Wilma zong zelf veel van de bekende nummers van Parton. Wel gaf ze daar haar eigen draai aan. "Maar dan wel met een beat erin. Niet slap, maar een beetje robuuster. Dat vond ik mooi." Ook Dolly als persoon maakte grote indruk op haar. "Het gezicht, de uitstraling, naar de mensen toe, lief zijn voor goede doelen." Ook herinnert ze zich haar als iemand die "altijd het woordje klaar" had en "beeldschoon" was.

'Parton betekende alles'

Op de vraag wat Parton voor de muziekwereld heeft betekend, hoeft Wilma niet lang na te denken. "Alles. Zeker voor de zangeressen. Want dat was toen allemaal mannen met Willie Nelson en die hele clan, weet je wel." Als laatste eerbetoon zingt Wilma voor haar grote voorbeeld nog een stukje van de wereldhit Jolene. Dat zie je in de video bovenaan.

Door Redactie Hart van Nederland

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