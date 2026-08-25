Wereldberoemde zangeres Dolly Parton (80) overleden

De wereldberoemde zangeres Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar neef Bryan Seaver namens de familie dinsdag bekendgemaakt op sociale media. De Amerikaanse countryster werd 80 jaar.

Het was de wens van Dolly dat haar overlijden op deze manier bekend zou worden gemaakt. Seaver meldt niet wanneer zij exact is overleden. Parton worstelde al langere tijd met haar gezondheid.

Ondanks haar leeftijd en gezondheidsproblemen bleef Parton trouw aan het vak en haar publiek. Zo zei ze eens "nooit met pensioen te gaan" en hoopte ze liever op een podium neer te vallen, dan dat ze haar microfoon moest opbergen. Wel deed Parton het de laatste jaren rustiger aan en ging ze niet meer op tournee.

Grootste hits

Parton groeide uit tot een van de bekendste namen in de countrymuziek. In de jaren zestig bracht ze al diverse countryliedjes uit, maar haar grote doorbraak volgde in 1974 met nummer 1-hit Jolene.

Andere internationale successen boekte Parton met nummers als I Will Always Love You, Nine To Five en het door de Bee Gees geschreven Islands In The Stream, opgenomen als duet met de andere countryster Kenny Rogers.

Liefde voor kinderen

Parton trouwde in 1966 met Carl Dean, met wie ze samenbleef tot zijn dood in 2025. "De liefde die we meer dan zestig jaar voor elkaar voelden, is niet in woorden uit te drukken", zei ze na Deans overlijden.

Hoewel het paar kinderloos bleef, stond Parton bekend om haar liefde voor kinderen. In 1988 richtte ze de Dollywood Foundation op, die verwaarloosde kinderen ondersteunt. Parton onderhield ook een goede band met haar petekind, Miley Cyrus. De twee wereldberoemde zangeressen traden zelfs samen op.