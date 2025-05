Bad Bunny komt naar Nederland in nieuwe wereldtournee

Bad Bunny gaat weer op wereldtournee. De Puerto Ricaanse artiest kondigde maandag de tournee aan, die in het teken staat van zijn recentste album DeBÍ TiRAR MáS FOToS. De rapper geeft ook een optreden in Nederland, op 23 juni 2026 in het GelreDome in Arnhem.

Wordt het bij Bad Bunny net zo'n gekkenhuis als eerder deze week bij Billie Eilish in Amsterdam? In de video hierboven zie je hoeveel fans over hebben voor een plekje dicht bij hun idool.

De 31-jarige Bad Bunny begint zijn tour op 21 november in Santo Domingo in de Dominicaanse Republiek. Het laatste optreden van de tournee staat gepland voor 22 juli 2026 in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De kaartverkoop voor zijn shows gaat op 9 mei van start.

Bad Bunny is een van de succesvolste artiesten ter wereld. In 2020, 2021 en 2022 was hij de meest gestreamde artiest ter wereld op Spotify. Zijn nieuwste album DeBÍ TiRAR MáS FOToS wist ook in Nederland de top van de hitlijsten te bereiken.

Het is al een tijd geleden dat Bad Bunny met een tournee naar Nederland kwam. Hij speelde in 2019 op festival Pal Mundo in Amsterdam in het kader van zijn X 100pre Tour.

