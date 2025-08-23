Zwaarste zwemmarathon van Nederland gestart: zwemmers trotseren IJsselmeer

Het IJsselmeer overzwemmen, is nogal wat. Toch wagen zo'n vijftig zwemmers zich er zaterdag aan tijdens de zwaarste zwemmarathon van Nederland. En dat doen ze voor het project The Class van de Hersenstichting en Edwin van de Sar Foundation. Want voor jongeren met een niet-aangeboren hersenaandoening is het niet altijd makkelijk om weer terug in te maatschappij te komen. Hoe klein de aandoening soms kan zijn.

Tientallen sportievelingen gaan zaterdag de uitdaging aan om het IJsselmeer over te zwemmen om daarmee geld op te halen voor de Hersenstichting. De route is maar liefst 22 kilometer lang; van Stavoren naar Medemblik. De zwemmers hebben als doel om voor 18.00 uur zaterdagavond de overkant te halen. Een flinke uitdaging dus.

Hersenaandoening

Van alle Nederlanders heeft 1 op de 4 een hersenaandoening. Het geld dat met deze tocht wordt opgehaald, is voor jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel. Als alle zwemmers het doel behalen, is dat niet alleen heel knap, maar ook heel bijzonder. Het zou dan namelijk de grootste groep zwemmers ooit zijn die het IJsselmeer over heeft gezwommen.