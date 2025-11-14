Tentoonstelling confronteert bezoekers met de dood: 'Gezond om over na te denken'

Tussen de eeuwenoude stenen in Delft gebeurt iets bijzonders. De Oude Kerk is het decor voor de confronterende tentoonstelling ‘STERF!’. Een naam die meteen binnenkomt, en dat is precies de bedoeling. De expositie is een vervolg op ‘DOOD!’ van vorig jaar, maar richt zich dit keer niet op afscheid of herinneringen, maar op iets veel persoonlijkers: je eigen sterfelijkheid.

Bezoekers lopen tussen doodskisten en schedels en kunnen zelfs plaatsnemen in een speciale cabine. Daar horen ze twintig minuten lang verschillende stemmen die herhalen dat het leven eindig is. Volgens de makers is dat geen provocatie, maar een bewuste realitycheck. Volgens Wouter van der Toorn, bedenker van de expositie, is het "heel gezond om na te denken over de dood." Om daar aan toe te voegen: "Als je erachter komt dat het leven eindig is, kom je erachter hoe kostbaar het leven is."

Verbinding

Ook de kerk zelf ziet het als een waardevolle aanvulling. De organisatie benadrukt dat de dood iets is dat alle mensen verbindt, ongeacht afkomst of geloof. "De kerk is bij uitstek de plek om over de dood te praten. Als je hier binnen loopt, loop je over eindeloos veel graven", zegt Nyncke Graafland, directeur van de Oude Kerk.

Veel bezoekers reageren heftig op de ervaring van ontroering tot ongemak en precies dat gesprek wil de kerk op gang brengen. "Ik denk dat het heel goed is dat wij ermee geconfronteerd worden. We leven ook in een samenleving waarbij de dood weggestopt wordt, het hoort niet bij alle leuke dingen die we doen", vertelt een van de bezoekers.

De tentoonstelling is te zien in de Oude Kerk in Delft en loopt tot en met 31 januari.