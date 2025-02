Ziggo Dome overspoeld door Pitbull-lookalikes: 'Dank voor kale koppen'

Een bijna uitverkochte Ziggo Dome genoot maandagavond van het concert van de Cubaans-Amerikaanse rapper Pitbull. Maar het waren niet alleen de hits van 'Mr. Worldwide' die voor feestvreugde zorgden. Op sociale media duiken tal van opmerkelijke video’s op van bezoekers die zich massaal verkleedden als de kale rapper.

Veel concertgangers hadden exact dezelfde outfit. Een zwart pak met een wit overhemd eronder en een piloten-zonnebril. En het belangrijkste: een speciale muts die een kale look nabootst. Zo stonden ze op de eerste rijen volop mee te zingen en dansen met bangers als 'Hotel Room Service', 'I Know You Want Me (Calle Ocho)' en 'Timber'.

Pitbull zelf had de verkleedpartij ook opgemerkt. Hij liet aan het einde van de show weten dat hij de actie van zijn fans enorm waardeert. "Ik wil de mensen die met een kale kop hierheen gekomen zijn speciaal bedanken."