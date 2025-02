Word je kaal? Doe dit om het te voorkomen (en wees er snel bij)

Het overkomt de besten: kaal worden. De een verliest zijn haren al in de vroege studententijd, terwijl de ander nog een volle bos heeft op z'n 70e. Maar waarom bestaat dat verschil en hoe voorkom je het? Dermatoloog Rick Waalboer-Spuij vertelt erover in de 538 Ochtendshow.

Onder andere hormonen bepalen wanneer je je haar verliest. Maar ook de doorbloeding op je hoofd speelt een rol. "Je huid op je hoofd staat heel strak gespannen, als een trommelvlies over een trommel. In de loop van je leven komt minder zuurstofrijk bloed, en daarmee voedingsstoffen, bij je haren", vertelt Waalboer-Spuij.

Als je benieuwd bent of je later kaal wordt, kun je het beste kijken naar het haar van de vader van je moeder. "We denken dat kaalheid vooral overerft wordt via de vrouwelijke lijn. Maar het is niet zo dat als de vader van je moeder kaal is, dat jij dat automatisch ook wordt. Maar de kans erop is wel groter."

Voorkomen

Maar wat kun je ertegen doen? Wondermiddelen zijn er helaas niet, stelt Waalboer-Spuij. "Maar als je ziet dat je haar dunner wordt, dus als je tussen je haren door op je hoofdhuid kunt kijken, heb je medicijnen die je kunt gebruiken. Die stimuleren de haargroei en die maken een haarzakje aan om een zo dik mogelijke haar te maken", legt hij uit.

Een voorbeeld van zo'n medicijn is minoxidil, weet de dermatoloog. Dat vermindert de haaruitval. "Maar je kunt je haren er niet mee terugkrijgen. Wat je hebt, kun je proberen te behouden." Wil je die haren toch terug? Dan kan een haartransplantatie een oplossing zijn. "Doe dat ook op tijd, het liefst als er nog haren tussen zitten. Probeer die haren te behouden met medicijnen. Anders wordt wat er nog staat, ook steeds dunner."