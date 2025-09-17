Miss Nederland-verkiezing maakt comeback: 'Iedereen is welkom'

De Miss Nederland-verkiezing keert in juli 2026 terug. Dat maakt de nieuwe organisator Miss Beauty Group woensdag bekend. Onder leiding van Milou Verhoeks krijgt de verkiezing een eigentijdse invulling. Voor het eerst sinds 2012 worden er ook weer provinciale voorrondes gehouden, die dit jaar al starten.

In 2024 legde organisator Miss Nederland de uitreiking van de prijs neer om verder te gaan met het platform Niet meer van deze tijd. Dit platform, waar Monica van Ee aan het hoofd staat, blijft ook bestaan. Destijds meldde Van Ee te stoppen met de verkiezing omdat de oude vorm "met sjerp en kroon" niet meer zou passen. Deze hoeven van Verhoeks in de nieuwe vorm niet te verdwijnen, die vindt ze nog steeds "prachtig".

Traditionele bikinironde

De nieuwe Miss Nederland kent ruimere regels. Er zijn geen leeftijdsgrenzen en iedereen "ongeacht vorm, maat, achtergrond of ervaring" mag zich aanmelden. Voor de verkiezing melden zich doorgaans mensen aan die zich identificeren als 'Miss', maar volgens Verhoeks is "iedereen die een rolmodel wil zijn en ambitieus is welkom." Ook in de traditionele bikinironde mogen deelnemers zich nu kleden in iets waar ze zich fijn bij voelen.

Volgens Verhoeks zal er, net als vroeger, ook nu kritiek komen. "De wereld is veranderd, we gaan mee met wat de tijd wenst", zegt ze. Online negativiteit hoort er volgens haar bij.