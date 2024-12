Kroon en sjerp niet meer van deze tijd: Miss Nederland-verkiezing stopt

De jaarlijkse Miss Nederland-verkiezing houdt na 35 jaar op te bestaan. Dat heeft eigenaar Monica van Ee donderdag bekendgemaakt. Het bekende evenement wordt ingeruild voor een onlineplatform, genaamd Niet meer van deze tijd, dat zich richt op het versterken en ondersteunen van jonge vrouwen.

Waar de organisatie van Miss Nederland heeft aangegeven te stoppen gaat de Miss Boerin-verkiezing wel gewoon door, dat tot groot genoegen van de boeren.

Volgens Van Ee heeft de Miss Nederland-verkiezing "een unieke legacy" opgebouwd, maar is de tijd gekomen voor een nieuwe aanpak. "De sjerp en kroon zijn niet meer van deze tijd," zegt Van Ee. Het nieuwe platform biedt een plek waar vrouwen elkaar kunnen versterken en inspireren. Amber Rustenberg, de laatste Miss Nederland die in juni werd gekroond, zal zich tijdens haar resterende termijn inzetten voor de promotie van het platform.

Het platform wil traditionele schoonheidsnormen doorbreken en biedt ruimte voor thema’s als diversiteit, mentale en fysieke gezondheid en creativiteit. "We willen laten zien hoe je je staande houdt in een snel veranderende wereld," legt de organisatie uit. Experts en ervaringsdeskundigen krijgen een centrale rol in de discussie over moderne maatschappelijke thema’s.

Negatieve reacties

De keuze voor het nieuwe platform komt voort uit negatieve ervaringen rondom de verkiezing, zoals haatreacties op sociale media. Zo kreeg winnares Rikkie Kollé in 2023, de eerste transgender Miss Nederland, te maken met doodsbedreigingen. Van Ee hoopt met Niet meer van deze tijd een positievere bijdrage te leveren aan de samenleving.

De Miss Nederland-verkiezing begon in de jaren dertig als Miss Holland en kreeg in 1989 een nieuwe opzet, waarin naast uiterlijk ook maatschappelijke betrokkenheid werd meegenomen. Nu kiest de organisatie voor een toekomst waarin de nadruk ligt op het delen van ideeën en het versterken van jongeren.

