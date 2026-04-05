Nieuwe paus Leo zegt het níet: geen 'bedankt voor de bloemen' uit Nederland

Gisteren, 12:04 - Update: 8 uur geleden

Miljoenen mensen keken zondag naar de paasmis in het Vaticaan, maar dit keer klonk die ene zin niet. Paus Leo XIV sprak tijdens zijn zegen niet de woorden waar veel Nederlanders op rekenden: "bedankt voor de bloemen".

Daarmee wordt gebroken met een traditie die jarenlang vast onderdeel was van de paasviering. Veel kijkers letten juist op dat moment, waarin Nederland even in de schijnwerpers staat.

Nederlandse bloemen in de spotlights

Het Sint-Pietersplein lag ook dit jaar weer vol met bloemen uit Nederland. Bloemist Charles verzorgde die aankleding voor de veertigste keer, samen met een team vrijwilligers dat dagenlang bezig was met het opbouwen van het plein:

Krijgt Nederland weer dank van paus voor bloemen met Pasen?

Traditie

De traditie begon in 1986, het jaar nadat paus Johannes Paulus II een bezoek had gebracht aan Nederland. Zijn uitspraak "bedankt voor de bloemen" werd een gevleugelde uitspraak in Nederland. Zijn opvolger Benedictus XVI nam die traditie over. Franciscus deed dat niet, maar bedankte Nederland wel geregeld in het Italiaans voor de bloemen.

Leo zei tijdens zijn eerste paasboodschap niets over de bloemen en sprak geen Nederlands. Wel wenste hij de katholieken een fijn Pasen in tien talen, waaronder Arabisch, Pools en Engels. En later heeft de paus, bij een kleine bijeenkomst, alsnog bedankt voor de bloemen, laten Nederlandse kwekers weten.

Kritisch

De paus heeft in zijn eerste paasboodschap wereldleiders opgeroepen om "te kiezen voor vrede". "We raken gewend aan het geweld, leggen ons erbij neer en raken onverschillig over de dood van duizenden mensen", zei hij.

Hij stelde vast dat er een 'globalisering van de onverschilligheid' heerst, in de woorden van zijn voorganger Franciscus. Die verscheen vorig jaar met Pasen voor het laatst op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek. Een dag later overleed hij.

Beelden: Vatican Media

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Nederland let op: zegt de nieuwe paus 'bedankt voor de bloemen'?
