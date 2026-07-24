OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Herstel waterschade Beatrix Theater duurt langer, première nieuwe voorstelling uitgesteld

Herstel waterschade Beatrix Theater duurt langer, première nieuwe voorstelling uitgesteld

Evenementen

Vandaag, 16:47

Link gekopieerd

De herstelwerkzaamheden na de grote waterschade vorige week in het Beatrix Theater in Utrecht, gaan langer duren dan gepland. Dat heeft gevolgen voor de musical die Moulin Rouge gaat opvolgen in het theater, & JULIET. De première van die voorstelling wordt verplaatst naar 7 oktober.

Dat meldt Stage Entertainment Nederland, de producent achter de musical. De waterschade was veroorzaakt door een sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater, die vorige week vrijdag onbedoeld werd geactiveerd door een technisch defect. Hierdoor trof de waterschade het podium, het decor en de apparatuur op het podium. De laatste voorstellingen van Moulin Rouge moesten toen worden afgezegd. Oorspronkelijk zou & JULIET, het beroemde stuk Romeo en Juliet van Shakespeare, op 10 september in het theater te zien zijn.

Bezoekers die al kaarten hadden voor de eerste twee weken, krijgen bericht om de tickets om te boeken naar een andere datum.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.