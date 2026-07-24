Herstel waterschade Beatrix Theater duurt langer, première nieuwe voorstelling uitgesteld

De herstelwerkzaamheden na de grote waterschade vorige week in het Beatrix Theater in Utrecht, gaan langer duren dan gepland. Dat heeft gevolgen voor de musical die Moulin Rouge gaat opvolgen in het theater, & JULIET. De première van die voorstelling wordt verplaatst naar 7 oktober.

Dat meldt Stage Entertainment Nederland, de producent achter de musical. De waterschade was veroorzaakt door een sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater, die vorige week vrijdag onbedoeld werd geactiveerd door een technisch defect. Hierdoor trof de waterschade het podium, het decor en de apparatuur op het podium. De laatste voorstellingen van Moulin Rouge moesten toen worden afgezegd. Oorspronkelijk zou & JULIET, het beroemde stuk Romeo en Juliet van Shakespeare, op 10 september in het theater te zien zijn.

Bezoekers die al kaarten hadden voor de eerste twee weken, krijgen bericht om de tickets om te boeken naar een andere datum.