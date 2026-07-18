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Einde voor Moulin Rouge! na enorme waterschade in Beatrix Theater

Evenementen

Vandaag, 17:12

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De musical Moulin Rouge! kan niet meer worden opgevoerd doordat water het decor en de apparatuur van de voorstelling onherstelbaar heeft beschadigd. De musical kan de komende twee weken niet meer worden gespeeld, maakte producent Stage Entertainment zaterdag bekend.

De waterschade is veroorzaakt door een sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater, die vrijdag onbedoeld werd geactiveerd door een technisch defect. De laatste voorstelling stond gepland voor 2 augustus. In totaal moet de producent nu noodgedwongen zeventien voorstellingen schrappen.

Door ANP

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