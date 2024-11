Een kijkje in 1660: Urk neemt bezoekers mee naar het verleden

Bezoekers van Urk moeten dit weekend waarschijnlijk even twee keer in hun ogen wrijven als ze door het eeuwenoude dorp lopen. Het dorp transformeert tijdens het evenement 'Urk in Wintersferen' volledig naar het jaar 1660. Bezoekers wanen zich in een andere tijd, omringd door mannen, vrouwen en kinderen in traditionele klederdracht, ambachtelijke kraampjes met lekkernijen en andere historische taferelen die je op het eerste gezicht niet zo snel zou koppelen aan het vissersdorp van tegenwoordig.

De keuze voor het jaar 1660 is niet zomaar gemaakt. Dit was de periode waarin Amsterdam Urk kocht en het eiland voorzag van essentiële voorzieningen zoals onderwijs en medische zorg. Misschien wel het meest opmerkelijke: het was de stad Amsterdam die de visserij op Urk introduceerde. Tot die tijd was de gemeenschap vooral gericht op kaasmaken en landbouw. "Dat is nu onvoorstelbaar, maar visserij speelde toen nog geen rol", vertelt Lub ten Napel, voorzitter van de organisatie.

'Sterkere band met het eiland'

Het evenement, dat jaarlijkse een kleine tweeduizend bezoekers trekt, is niet alleen een leuk inkijkje in het verleden van Urk voor toeristen. Volgens de organisatie is het belangrijk dat jongeren op deze manier leren over de geschiedenis van hun eiland. "Het is meer dan alleen een leuk feest. Het versterkt de band met het verleden en het eiland", aldus Ten Napel.

Wil je zelf nog Urk uit de 17e eeuw bekijken? Kaarten voor zaterdag zijn nog beschikbaar via deze site.