Uniek: carnavalsfilms van rond de oorlog opgedoken

Ze moesten bij het Venlose Jocusmuseum even twee keer met de ogen knipperen toen ze zagen dat er stokoude beelden werden binnengebracht. En niet zomaar beelden, maar filmpjes die gemaakt zijn van de lokale vastelaovend, vlak vóór en vlak ná de oorlog uit 1939 en 1947.

En dat is uniek, want er is bijna geen beeld van beschikbaar. Het is nu snel digitaal omgezet en binnenkort te bewonderen in het museum. Carnavalsfans kunnen niet wachten om het te bekijken. Museumvoorzitter Renier Linders is dan ook bijzonder trots. "Het is een gouden vondst!"

Erfenis

Hij kreeg de beelden zelf in handen gedrukt. "Van een familie die een erfenis hadden ontvangen. Die zeiden: 'Dit kun je vast wel gebruiken.' En inderdaad. Ik heb het snel gedigitaliseerd en nu kan het binnenkort tentoongesteld worden."

Ook andere medewerkers van het museum zijn dolenthousiast. Roy Dambacher bijvoorbeeld. Hij heeft al wat fragmenten gezien. "En er is zo duidelijk een verschil te zien tussen 1939 en 1947. Want sommige gebouwen staan er bijvoorbeeld ineens niet meer." Hij noemt de vondst "heel bijzonder".

Stadshistoricus Sef Derkx is ook heel verheugd met de vondst, vertelt hij in de video bovenaan dit artikel.