Te druk met carnavalsvierders in Den Bosch, gemeente roept op niet te komen

Den Bosch is vol met carnavalsvierders, en de gemeente roept mensen op niet meer naar de binnenstad te komen. "Alle evenementengebieden zijn vol en daarom afgesloten", waarschuwt de gemeente.

De carnavalswinkel van Geert en Desiree moet mogelijk sluiten, tot verdriet van de eigenaren, is te zien in bovenstaande video.

Volgens Den Bosch "hedde ruimte nodig" om carnaval te vieren. "Die is hier efkes nie!" Tijdens carnaval gaat de stad door het leven als Oeteldonk.

Ook in Breda is het op meerdere plaatsen te druk en zijn locaties tijdelijk afgesloten. De gemeente meldt dat er op de Grote Markt in Kielegat, zoals de stad heet in carnavalstijd, "nog genoeg plek voor een polonaise" is.

ANP