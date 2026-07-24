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Spektakel in Groningen: mountainbikers vliegen door de lucht

Evenementen

Vandaag, 21:37

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De Grote Markt in Groningen wordt dit weekend omgetoverd tot een mountainbikeparcours. De beste slopestyle-atleten ter wereld gaan zaterdag met elkaar de strijd aan in de Red Bull District Ride. En dat belooft een groot spektakel te worden.

De Nederlandse kampioen Pim Scheers uit Eindhoven is druk bezig met de wedstrijdvoorbereidingen. Hij gaat zich net als de andere 20 deelnemers wagen sprongen van zo'n 10 meter hoog en 15 meter ver over enorme obstakels. Hij heeft er vooral heel veel zin in. "Het is heel bijzonder dat ik mee mag doen en tussen dit soort gasten te staan", vertelt hij aan Hart van Nederland.

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Wat Pim zaterdag precies gaat laten zien op het parcours, houdt hij even geheim. "Ik ben nog druk bezig met het oefenen van zoveel mogelijk trucs".

Het evenement wordt voor het eerst in Nederland georganiseerd, na eerdere edities in Duitsland en Italië.

Door Redactie Hart van Nederland

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