Rotterdam eert bombardementsslachtoffers op bijzondere wijze door de hele stad

Met projecties van namen en portretten op gebouwen, bomen en schermen herdenkt Rotterdam de komende dagen de slachtoffers van het bombardement op 14 mei 1940. Het project ‘De namen van 14 mei’ werd dinsdag officieel afgetrapt op Rotterdam Centraal door burgemeester Carola Schouten. De herdenking markeert dit jaar het 85-jarig jubileum van de verwoestende Duitse aanval die het hart van de stad in puin legde.

De initiatiefnemers willen de aandacht verleggen van de fysieke schade naar de mensenlevens die verloren gingen. "Jarenlang ging het vooral over de stenen, niet over de mensen", zegt Liesbeth Levy, voorzitter van het Comité Herdenking 14 mei. Met deze namen willen ze de slachtoffers letterlijk een gezicht geven, zodat ze niet vergeten worden.

‘Ze krijgen nu eindelijk een plek in de stad’

Nabestaanden zijn nauw betrokken bij het project. Ronald Hegmans verloor zijn oudtante Hendrika Hegmans en haar twee dochters bij het bombardement. Haar jongste kind, Clasina Wilhelmina, was nog maar 19 dagen oud en het jongste slachtoffer dat viel. "Ze werden pas dagen later onder het puin vandaan gehaald", vertelt Hegmans. "Het verhaal is altijd in onze familie blijven leven. Dat ze nu zichtbaar worden herdacht, betekent voor ons herkenning én erkenning."

De drie werden oorspronkelijk naamloos begraven in een massagraf. Pas later kon Hendrika worden geïdentificeerd door haar man, op basis van kleding en uiterlijke kenmerken. Haar naam leeft voort in de familie en is doorgegeven aan een tante en een dochter uit het tweede huwelijk van haar weduwnaar.

Een stad die zich herinnert

De projecties zijn tot en met 14 mei op tal van plekken in Rotterdam te zien, waaronder op het KPN-gebouw aan de Kop van Zuid, in Ahoy en op een plataan die het bombardement overleefde. De organisatie laat weten dat de namenanimatie zich "als een olievlek" over de stad verspreidt.

Elke avond om 22.00 uur is er een bijzondere projectie te zien op een boom bij het Bilderberg Parkhotel aan de Westersingel, als stil eerbetoon aan wie zijn gestorven en aan wie worden herinnerd.

Hart van Nederland/ANP