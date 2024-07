Ronkende motoren en gierende banden: Assen maakt zich op voor TT

Het hele weekeind ronkende motoren, gierende banden, hoge snelheden en hordes racefans. Dit weekend begint de 93e editie van de TT in Assen. Vorig jaar trok het motorrace-evenement zo'n 180.000 bezoekers en ook dit jaar belooft het weer druk te worden. Vrijdag druppelen de eerste bezoekers al binnen op het terrein.

De meesten zijn goed voorbereid. De aggregaten draaien al, koelkasten zijn goed gevuld met vooral bier, de Nederlandstalige muziek knalt uit de speakers en een enkeling heeft zelfs een complete jacuzzi meegenomen.

"Wij zijn hier allemaal voor de lol", vertelt een bezoekster. "Het is eigenlijk het carnaval van het noorden", lacht ze verder. Een andere bezoeker vult aan: "We zijn hier allemaal om lol te maken, er is hier ook nooit gedonder."

Nightride

Naast de racedag valt er nog veel meer te beleven in en rondom Assen. Zo keert de kermis van het TT Festival weer terug en is dit jaar groter dan de afgelopen jaren. Op het Veemarktterrein en een deel van de afgesloten Rolderstraat verrijzen zo’n vijftig attracties.

Wat dit jaar ook weer terugkomt, is de TT NightRide. Vrijdagavond trekken ruim duizend motorrijders door de stad. Sommige van de motoren zijn versierd en ook een paar bestuurders zijn uitgedost. Dit spektakel trekt tienduizenden bezoekers.

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Drukte verwacht rondom Assen

Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de verwachte verkeersdrukte rond de TT Assen in de komende dagen in goede banen te leiden. Mensen die via de A28 naar Assen komen, wordt gevraagd de navigatie uit te zetten en de borden te volgen.

Motorrijders die vrijdag en zaterdag naar Assen komen, kunnen nog gebruikmaken van de reguliere afrit, maar op zondag - de dag van de races - wordt het motorverkeer vanaf de A28 en de N33 via een speciale afrit naar het TT-circuit geleid.

Op de website van Rijkswaterstaat krijgen ook automobilisten advies over de beste routes naar het circuit. Tussen station Assen en het circuit rijden elke vijf minuten pendelbussen voor de mensen die met het ov komen.

Rijkswaterstaat zet zogenoemde weginspecteurs in. Dat zijn mensen die in een gele pick-up of op een motor rondrijden en zorgen voor een snelle doorstroming van het verkeer na bijvoorbeeld een ongeval. De organisatie van de TT zelf laat volgens Rijkswaterstaat ook verkeersregelaars meehelpen op de routes naar het circuit en op de parkeerplaatsen.