Domtoren schittert weer in volle glorie na miljoenenrestauratie die jaren duurde

Na een vijf jaar durende restauratie is de renovatie van de Domtoren in Utrecht voltooid. Het laatste blok steen werd maandag ceremonieel teruggeplaatst door leerlingen van een Utrechtse basisschool. Hiermee kwam een eind aan de ingrijpende werkzaamheden die de stad in totaal 37 miljoen euro hebben gekost.

Afgelopen mei werden de wijzerplaten van de grote klok van de Domtoren weer teruggeplaatst. Hoe die operatie verliep zie je in de bovenstaande video.

De ruim 700 jaar oude toren stond jarenlang in de steigers vanwege blootstelling aan de elementen. Wind, regen, zon en kou hadden hun tol geëist, en daarom werd besloten de toren grondig te renoveren. Tijdens de restauratie werden zo'n 10.000 stenen stuk voor stuk gecontroleerd en waar nodig vervangen. Ook werden de wijzerplaten van nieuw bladgoud voorzien, de windvaan en het carillon opgeknapt en nieuwe permanente verlichting aangebracht.

Vijftig jaar genieten

In de afgelopen maanden verdwenen de steigers langzaam, waardoor de Dom weer zichtbaar is voor de inwoners van Utrecht. Voor veel nieuwe inwoners was de toren alleen bekend in een ingepakte staat. “Ik vind het bijzonder dat kinderen, die de toren alleen mét steigers hebben gekend, nu het laatste blok mogen plaatsen,” zegt wethouder Dennis de Vries. “Vanaf nu kunnen we vijftig jaar genieten van een stralende Domtoren.”

Op zaterdag 9 november zal het einde van de restauratie feestelijk gevierd worden. Koningin Máxima zal hierbij aanwezig zijn en 's avonds de nieuwe verlichting van de toren officieel in gebruik nemen.

ANP