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Persoon aangehouden bij illegale raveparty in Lelystad

Persoon aangehouden bij illegale raveparty in Lelystad

Evenementen

Vandaag, 17:54

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Tijdens het beëindigen van een illegale raveparty op een industrieterrein in Lelystad is een persoon aangehouden, blijkt uit berichtgeving van Omroep Flevoland. De persoon bestuurde een voertuig terwijl hij onder invloed was, meldt de gemeente.

De gemeente beraadt zich ook nog op verdere stappen tegen de organisatie van de illegale raveparty. Volgens de politie gaat het om tientallen bezoekers, een aantal tenten en licht- en geluidsinstallaties.

De feestgangers werd verzocht om het terrein te verlaten, wat ze vreedzaam deden. Het terrein is door de politie afgezet met hekken.

Nu gingen de feestvierders zelf weg, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend.

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Door Redactie Hart van Nederland

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