Aanhouding na beëindiging illegale rave Beuningen door politie

Driehonderd mensen zijn zondagochtend door de politie van een industrieterrein in Beuningen gehaald. Ze waren daar aanwezig bij een illegaal feest, dat door de burgemeester is beëindigd.Tijdens de ontruiming is één persoon aangehouden. Waarvoor diegene is opgepakt, is niet bekend.

Het pand is leeggemaakt en de muziek is uitgezet. De gegevens van alle aanwezigen zijn genoteerd. De gemeente bekijkt op een later moment of er bestuurlijke maatregelen volgen.