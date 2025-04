Vrolijk Pasen! In Sittard wordt deze buurt al 50 jaar wakkergemaakt door deze paashazen

In de wijk Sanderbout in Sittard was uitslapen er deze eerste paasdag niet bij. Om 08.00 uur trokken zeventien paashazen met bellen, muziek en mandjes vol eieren door de straten. Bewoners werden gewekt door het vrolijke lawaai van de verklede vrijwilligers, die dit jaar een bijzonder jubileum vieren.

De traditie begon precies 50 jaar geleden. Een groepje vrienden kwam in het plaatselijke café op het idee om elke paaszondag in de vroege morgen verkleed als paashaas langs de deuren te gaan met paaseieren. Inmiddels is het uitgegroeid tot een heus paashazen comité, dat elk jaar zo’n 3.500 gekookte en chocolade paaseieren bezorgt aan zo’n vijfhonderd huishoudens in de wijk.

Verbinding

Volgens de organisatie draait het niet alleen om de eieren, maar vooral om samenhang in de buurt. "In een wijk met veel verschillende culturen brengt dit mensen echt bij elkaar", zegt comitélid Hub Gerrits tegen Hart van Nederland. Er wordt dan ook enthousiast gereageerd op de actie, zoals je in bovenstaande video kunt zien.