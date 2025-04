Paasweer verdeeld: regen in het zuiden, zon in de rest van het land

De paashazen houden het niet overal droog dit weekend. Hoewel het zonnig is in een groot deel van het land, kunnen er in het zuiden buien vallen. Ook de temperatuur verschilt flink, vertelt weerman Robert de Vries.

Op deze eerste paasdag trekken in de middag buien over Zeeland, Brabant en Limburg, terwijl het in het midden van het land juist zonnig is. Vooral in de Achterhoek kan het nog flink opwarmen tot zo'n 19 graden. In Noord-Holland blijft het kwik wat achter, met temperaturen rond de 14 graden. In het noorden begon de dag grijs, maar de bewolking trekt langzaam weg.

Langs de kust staat een matige noordoostenwind, maar verder is de wind zwak. In de avond en de nacht schuiven de buien op naar het noorden. In het zuiden klaart het dan alweer op. De temperatuur zakt naar 6 tot 9 graden.

Tweede paasdag

Op tweede paasdag blijft het licht wisselvallig. Er is geregeld zon, maar verspreid over het land vallen ook enkele buien. Vooral het noordoosten lijkt lange tijd droog te blijven. Met 14 tot 18 graden is het nog prima lenteweer, en de zuidenwind blijft zwak.

Meivakantie en Koningsdag

De eerste week van de meivakantie wordt licht wisselvallig. Elke dag is er kans op een bui, maar ook ruimte voor de zon. De temperatuur daalt iets naar gemiddeld 15 tot 17 graden. Voor wie al vooruitkijkt naar Koningsdag: voorlopig lijkt het die dag overwegend droog te blijven, met een enkele bui en temperaturen rond de 16 graden.