NS rijdt op 1 juli met speciale Keti Koti-trein door het land

De NS laat maandag een speciale Keti Koti-trein rijden, waarin aandacht is voor het slavernijverleden. Onder het personeel zijn nakomelingen van tot slaaf gemaakten, die reizigers deze dag vertellen over wat deze dag voor hen betekent.

De trein vertrekt op 1 juli, de dag van de herdenking van het slavernijverleden en de viering van de afschaffing ervan, om 11.21 uur vanuit Vlissingen. Volgens dienstregeling rijdt hij via onder meer Roosendaal, Rotterdam en Haarlem naar Amsterdam Centraal, waar hij om 14.25 uur aankomt. Aan boord zijn eten en muziek. Ook kunnen reizigers in gesprek met het personeel op de trein, dat voor de gelegenheid klederdracht draagt, over het slavernijverleden.

0:21 Hart van Nederland-app installeren op iOS

Vier NS-medewerkers

De Keti Koti-trein is een idee van vier NS-medewerkers, die zich binnen het spoorbedrijf al langer inzetten voor zichtbaarheid van Keti Koti. "We zijn heel blij dat de trein dit jaar gaat rijden, zodat alle verschillende mensen samen kunnen komen", zegt Marciano Stella, een van de initiatiefnemers. "Dit is voor veel mensen en dus ook voor veel NS'ers een belangrijke feestdag. Met Keti Koti herdenken we een gezamenlijk verleden met een verbindend samenzijn voor een hoopvolle toekomst voor iedereen."

Of de trein vanaf nu ieder jaar op 1 juli gaat rijden, is nog niet bekend. "Maar als het een succes is, waarom niet?", zegt een woordvoerder.

De nationale herdenking van het slavernijverleden is maandag in het Amsterdamse Oosterpark. Aansluitend is op het Museumplein het Keti Koti Festival, dat in het teken staat van de viering van de afschaffing van de slavernij.

ANP