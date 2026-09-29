Halsema schreef brief aan rapper Ye: 'Ik zou u liever uit onze stad weren'

Burgemeester Femke Halsema heeft rapper Ye afgelopen juni een brief gestuurd over zijn verblijf in Amsterdam. Daarin schreef ze dat ze hem het liefst uit de stad had geweerd vanwege zijn eerdere antisemitische, pronazistische en haatdragende uitspraken.

De brief is ingezien door het ANP. "Veel Amsterdammers, waaronder ikzelf, hebben met afschuw kennisgenomen van de antisemitische, pronazistische en haatdragende uitspraken die u de afgelopen jaren herhaaldelijk hebt gedaan", schreef Halsema aan de Amerikaanse rapper. "Ik zou u liever uit onze stad weren."

Bij de Gelredome in Arnhem was in juni een protest tegen de komst van rapper Ye. In een speciaal ingericht demonstratievak werden banners getoond met onder meer waarschuwingen:

1:12 Protesten tegen de komst van Ye

Verzoek Amsterdam te verlaten

Ye, voorheen bekend als Kanye West, verbleef in juni in Amsterdam rond zijn optredens in Arnhem. Die concerten zorgden voor ophef vanwege uitspraken die de rapper in het verleden heeft gedaan. Zo noemde hij zichzelf een nazi en bracht hij het nummer Heil Hitler uit. Later bood Ye daarvoor zijn excuses aan.

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Halsema erkende in haar brief dat zij geen juridische mogelijkheid had om Ye uit Nederland te weren of zijn concerten te verbieden.

"Ik kan u daarom niet dwingen om Amsterdam te verlaten. Ik zou u echter wel met klem willen vragen om Amsterdam meteen na uw laatste concert te verlaten en gedurende de paar dagen dat u hier helaas bent, zich met respect te gedragen richting Amsterdammers en Joodse Amsterdammers in het bijzonder."

Brief alsnog openbaar

Halsema sloot haar brief af met de boodschap: "Antisemitisme, in welke vorm dan ook, is niet welkom in Amsterdam."

Brieven die aan één persoon zijn gericht worden volgens een woordvoerder van de burgemeester normaal gesproken niet openbaar gemaakt. Nadat journalisten hoorden van het bestaan van de brief en ernaar vroegen, is besloten hem in dit geval wel te delen.