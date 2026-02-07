Volg Hart van Nederland
Carnaval barst bijna los: naaicafé in Den Bosch draait overuren

Gisteren, 22:42

Het aftellen is begonnen: over een week barst het carnavalsfeest los. Voor veel Brabanders betekent dat de laatste dagen vooral nog één ding: de outfit in orde maken. In Den Bosch is dat goed te merken bij het pop-up naaicafé van Manou Basemans, waar carnavalsvierders hun kiel laten versieren met emblemen.

Zaterdag werken daar zeven vrijwillige naaisters aan zo'n 30 tot 35 kielen. Bezoekers leveren hun kiel in en krijgen die in de meeste gevallen dezelfde dag weer terug. Het vastnaaien van vijf emblemen duurt ongeveer een half uur, bij tien emblemen is dat ongeveer een uur.

Klaar terwijl u wacht

Rond het middaguur lopen de meeste mensen binnen om hun kiel af te geven of op te halen. Wie wil, blijft wachten tot de kiel klaar is, vaak met een drankje en een worstenbroodje. Volgens Basemans speelt vooral last-minute stress een rol, omdat er vlak voor carnaval nog snel emblemen bij komen.

De naaisters werken de hele middag door aan kielen met emblemen in uiteenlopende vormen en maten. Carnavalsvierders geven ter plekke aan waar alles moet komen en lopen later weer naar buiten met een compleet versierde kiel, klaar voor de eerste carnavalsdag.

Door Redactie Hart van Nederland

