Bredase Singelloop stopt mogelijk na 38 jaar: volledige bestuur legt taken neer

Het bestuur van de Stichting Bredase Singelloop legt na 38 jaar zijn taken neer. Volgens het vrijwillige bestuur is het niet langer verantwoord om een hardloopevenement van deze omvang zonder professionele organisatie te blijven draaien.

De stichting onderzoekt of gespecialiseerde partijen de Singelloop willen overnemen. Als dat niet lukt, was de editie van 2025 de laatste.

'Moeilijk'

Voorzitter Willem Butz noemt de keuze moeilijk, maar noodzakelijk. “De Singelloop is uitgegroeid tot een groot en complex evenement. Het is niet meer verantwoord om dit vrijwillig te organiseren.”

De Singelloop trok dit jaar zo’n 25.000 deelnemers en geldt als een vaste waarde op de Nederlandse hardloopkalender. De stichting voert gesprekken met de gemeente en sponsoren om te kijken of het evenement in aangepaste vorm kan blijven bestaan.

Butz benadrukt de dankbaarheid richting alle vrijwilligers, deelnemers en partners van de afgelopen decennia.