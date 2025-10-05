Man met groot mes aangehouden bij Singelloop Breda

In Breda heeft de politie bij de Singelloop een 26-jarige man aangehouden die een groot mes bij zich had.

De politie twittert zondagmiddag: 'Na diverse meldingen van verontruste bezoekers bij de Singelloop in Breda hielden we zojuist een man (26) aan die een groot mes bij zich droeg. Het is nog niet duidelijk wat zijn intenties waren met dit wapen.'

Zondag was de 38ste editie van de Bredase Singelloop. Het hardloopevenement trekt volgens de organisatie jaarlijks zo'n 20.000 deelnemers en 30.000 bezoekers.

