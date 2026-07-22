Eén klacht, grote gevolgen: cafés moeten muziek vier uur eerder stoppen

Al zo'n zestig jaar trekt de Krabbenfoor jaarlijks duizenden bezoekers naar Bergen op Zoom. Ook dit jaar staat het evenement weer bol van de attracties en livemuziek. Toch hangt er een domper over de feestweek. Cafés in de aanloopstraten mogen hun livemuziek dit jaar slechts tot 21.00 uur laten klinken, in plaats van tot 01.00 uur. Volgens betrokkenen is dat het gevolg van een klacht van een nieuwe bewoner na de vorige editie.

Café Anja's Oosterwaal is een van de horecazaken die hierdoor wordt getroffen. "Ik heb nog nooit problemen of klachten gehad rondom dit evenement. We hebben dit café nu negen jaar. Het evenement bestaat al zo'n zestig jaar. Elk jaar dat we meededen was het leuk. Dan komen er 200 tot 300 mensen naar ons café. Het is een soort grote reünie. Mensen lopen in polonaise door de straat. Het is een geweldig festijn", vertelt eigenaar Ron Heijmans.

Volgens Heijmans heeft een nieuwe buurman een klacht ingediend, zonder eerst met de ondernemers in gesprek te gaan. "De buurman deed dit zonder dat wij ervan wisten. Hij is nooit bij ons langs geweest."

'Kost veel bezoekers'

De café-eigenaar begrijpt niet dat de livemuziek nu vier uur eerder moet stoppen. Volgens hem kost de maatregel de horeca veel bezoekers en omzet.

Ook in de lokale politiek zorgt de kwestie voor onbegrip. "Wie er bewust voor kiest om in de historische binnenstad te wonen, weet dat daar jaarlijks evenementen plaatsvinden zoals de Krabbenfoor en de Vastenavend. Die evenementen horen bij het karakter en de identiteit van Bergen op Zoom. Het kan wat de PVV betreft niet zo zijn dat een jarenlang bestaande traditie en meerdere ondernemers worden beperkt door een bezwaar van één inwoner", zegt PVV-fractievoorzitter Ilona Lambregts.

De partij heeft daarom een spoedvergadering aangevraagd. Die staat gepland voor donderdagavond.

Hart van Nederland heeft geprobeerd contact te leggen met de klager, maar heeft hem vooralsnog niet kunnen bereiken.

De gemeente Bergen op Zoom laat aan Hart van Nederland weten dat de burgemeester begrip heeft voor de zorgen van de mensen: "We zijn allemaal begaan met dit evenement. De Krabbenfoor is de laatste jaren steeds meer gegroeid. Voor de aanloopstraten zijn nooit expliciete geluidsnormen opgenomen. Dat is ook nooit een probleem geweest totdat er vorig jaar bezwaar werd gemaakt tegen de vergunning. De bezwaarmaker is daarbij in het gelijk gesteld." "Met dat in het achterhoofd heeft de burgemeester nu gezocht naar een compromis waarbij aan zowel de ondernemer(s) als de omwonenden tegemoet werd gekomen. De gemeente ziet de mogelijkheid van versterkte muziek op straat tot 21.00 uur als een evenwichtige middenweg. Daarna kan er binnen in de horecagelegenheden verder worden gefeest. Voor de toekomst wordt er gewerkt aan een nieuw evenementenbeleid waarin aansluiting wordt gezocht met de praktijk. Tenslotte verwacht burgemeester Margo Mulder dat de Krabbenfoor ook voor eenieder weer een mooi feestje gaat worden", aldus de gemeente

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