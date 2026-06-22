Vermoedelijke schietpartij en verdacht pakket bij woning in Bergen op Zoom

In de nacht van zondag op maandag heeft vermoedelijk een schietpartij plaatsgevonden in Bergen op Zoom. Ook werd in een woning een mogelijk explosief aangetroffen. Dat meldt de politie op X.

De politie ontving rond 01.00 uur een melding van vermoedelijke schoten in de omgeving van het Zilverschoonplein in Bergen op Zoom. Kort daarna werd een inslag in een woning aangetroffen, evenals een verdacht voorwerp dat mogelijk bestaat uit vuurwerk en brandbare stoffen. Volgens een correspondent ter plaatse leek op straat een in elkaar geknutseld voorwerp met flessen te liggen.

De Forensische Opsporing deed onderzoek naar het incident. Het is nog niet bekend of het pakket daadwerkelijk explosief materiaal bevatte. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld om het voorwerp op veilige wijze te verwijderen.