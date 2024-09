Nog twee maanden tot de intocht van Sinterklaas, Vianen is er helemaal klaar voor

Over twee maanden is het zover: dan komen Sinterklaas en zijn Pieten aan in Vianen. Op zaterdag 16 november start het grootste kinderfeest van Nederland, en kunnen kinderen tot 5 december hun schoentje zetten. De gemeente Vijfheerenlanden is inmiddels helemaal klaar voor de intocht en heeft zondag de route bekendgemaakt.

Op zaterdag 16 november komt de Goedheiligman aan in de Passantenhaven in Vianen. Via de Lijnbaan gaan Sint en zijn Pieten richting Voorstraat, om te eindigen op het podium bij het gemeentehuis. De 900 meter lange route zal zo’n drie kwartier duren.

Inwoners van Vianen reageren enthousiast. "Hartstikke gaaf", zegt een man. Een stadsgenoot gaat met haar kinderen heen en noemt het "superleuk."

Twee maanden voordat Sinterklaas voet aan wal zet, is de gemeente Vijfheerenlanden al druk bezig om er een onvergetelijke intocht van te maken. Ook de lokale ondernemers worden bij het evenement betrokken. Zoals slager Hans de Goeij, namens de ondernemers zegt hij enthousiast: " We zitten al vol met ideeën!"