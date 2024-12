Niet skibidi of slay, maar dit is het Kinderwoord van het Jaar 2024

Het woord 'bruh' is verkozen tot het Kinderwoord van het Jaar 2024. Dat meldt het NOS Jeugdjournaal na een verkiezing waarbij zo'n 130.000 keer is gestemd. Het is de eerste keer dat het NOS Jeugdjournaal deze verkiezing organiseerde.

Bruh wordt gebruikt om een teleurstelling uit te drukken of als kinderen iets stoms of gek vinden. Het komt net als het woord bro van het woord broer, al wordt bro gebruikt als aanspreekvorm tegen bijvoorbeeld vrienden.

Dit soort woorden leren kinderen vooral kennen via sociale media, maar wat is eigenlijk de beste leeftijd om je kind een smartphone te geven? Dat antwoord krijg je in de video hierboven.

Kinderen konden via de website van het NOS Jeugdjournaal sinds begin december woorden insturen die volgens hen kans zouden moeten maken om Kinderwoord van het Jaar te worden. De redactie van het tv-programma stelde vervolgens een lijst samen met de meest voorkomende woorden.

Na verschillende rondes gingen nog acht woorden de strijd met elkaar aan, met bruh als uiteindelijke winnaar. Andere kanshebbers waren de woorden bro, sigma, slay, glamour, ohio, rizzler en skibidi.

ANP