Van Dale stop met Woord van het Jaar-verkiezing: 'Gekaapt door verschillende actiegroepen'

De Van Dale Woord van het Jaar-verkiezing van 2024 wordt afgelast. "De verkiezing is in de afgelopen dagen gekaapt door verschillende actiegroepen die oproepen al dan niet te stemmen op bepaalde woorden. De berichten rondom deze woorden zijn ontaard in een zeer onprettige maatschappelijke discussie en daarmee schiet de verkiezing haar doel voorbij", laat de uitgeverij weten.

Was de verkiezing van 'prikspijt' tot Woord van het Jaar 2021 wel helemaal eerlijk of heeft een social media-stemactie de verkiezing beïnvloed? De hoofdredacteur geeft daar antwoord op in bovenstaande video.

Van Dale had de volgende woorden genomineerd: AI-washing, beknibbelflatie, burn-outbureaucratie, comfortwater, gen Z-stagiair, koeltekloof, pieperaanval, profnar, sjoemelscooter en transitiespijt. Er waren vooral reacties op pieperaanval en transitiespijt, en die kwamen zowel van links als rechts, aldus een woordvoerder.

Polarisatie

"Er wordt dit jaar nog heftiger gereageerd dan andere jaren", aldus Van Dale Uitgevers, dat daarom nu zelf maar 'polarisatie' kiest als Woord van het Jaar om "de tijdgeest te illustreren".

ANP