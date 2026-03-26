Nederlandse kwekers hopen op die ene zin in jubileumjaar in Vaticaan

De spanning stijgt bij Nederlandse bloemenkwekers nu de eerste Pasen met paus Leo XIV in aantocht is. De kwekers hopen dat de traditie van Nederlandse bloemen in het Vaticaan wordt voortgezet, na dit jubileumjaar. Ook hopen ze op een 'bedankt voor die bloemen'-achtige opmerking, zoals de vorige paus die maakte.

Nederlandse telers verzorgen al jaren de bloemen op het Sint-Pietersplein rond Pasen. Dit jaar zelfs voor de veertigste keer, een jubileum. Het draait niet alleen om de bloemen zelf, maar ook om de internationale aandacht en erkenning die daarbij komen kijken.

Gigantische operatie

Om de bloemen zo vers mogelijk te houden, wordt de volledige opbouw al op zaterdag vóór Pasen gedaan. Rond het altaar en op het plein worden duizenden witte rozen geplaatst, aangevuld met bloemen als gerbera's, chrysanten, anthuriums en delphinium in wit-rode tinten.

De laatste bloemen op het balkon worden pas zondagochtend neergezet, vlak voordat de paus zijn zegen uitspreekt.

