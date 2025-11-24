Volg Hart van Nederland
Pinkpop maakt eerste namen bekend: Foo Fighters, The Cure en Twenty One Pilots

Pinkpop maakt eerste namen bekend: Foo Fighters, The Cure en Twenty One Pilots

Evenementen

Vandaag, 10:23

Foo Fighters, The Cure en Twenty One Pilots zijn de headliners van de aankomende editie van Pinkpop, de organisatie van het festival maakte maandagochtend de eerste namen bekend. Ook artiesten als Teddy Swims, Editors, YUNGBLUD, Zara Larsson, Franz Ferdinand, Suzan & Freek en Roxy Dekker staan op het affiche.

De Amerikaanse rockband Foo Fighters sluiten het muziekfestijn op zondag af. De band van Dave Grohl stond in 2018 voor het laatst op Pinkpop, wat ook het laatste optreden van de band in Nederland betekende. Voor The Cure is het veertig jaar geleden dat ze hun debuut op Pinkpop maakten. Daarna keerden ze nog twee keer terug. Voor Twenty One Pilots wordt het de derde keer dat ze het podium betreden van het langstlopende jaarlijkse popfestival ter wereld. Zij waren eerder te zien in 2014 en 2022.

De reguliere kaartverkoop van het Limburgse festival gaat van start op zaterdag 29 november. Voor bezoekers die afgelopen jaar een ticket voor het festival kochten, is vandaag de voorverkoop gestart.

Door ANP

