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Keti Koti: dit wordt herdacht en daarom is deze dag zo belangrijk

Evenementen

Vandaag, 11:41

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Het is woensdag 1 juli en dat betekent: Keti Koti. Door het hele land worden woensdag verschillende herdenkingen en vieringen georganiseerd. Maar wat betekent Keti Koti eigenlijk, waar komt de naam vandaan en waarom is deze dag belangrijk? Hart van Nederland legt het je uit.

Na ruim 200 jaar schafte Nederland op 1 juli 1863 de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen af. Dat wordt elk jaar herdacht tijdens Keti Koti.

Tientallen koks stonden in 2024 in de keuken van het Paleis op de Dam. Zij waren bezig met het maken van het traditionele gerecht heri heri. Benieuwd waar dat gerecht symbool voor staat? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Wat betekent de naam Keti Koti?

De letterlijke vertaling is 'verbroken ketenen'. De naam komt uit het Sranantongo, de taal die onder andere in Suriname wordt gesproken. Het verwijst naar de boeien waarmee tot slaaf gemaakte mensen werden vastgeketend op de schepen waarmee zij werden vervoerd tijdens de trans-Atlantische slavenhandel. Keti Koti staat daarmee symbool voor de afschaffing van de slavernij en het herdenken van het verleden.

Nationaal Monument Slavernij

Door het hele land vinden herdenkingen en evenementen plaats. De officiële herdenkingsceremonie wordt elk jaar gehouden bij het Nationaal Monument Slavernij in het Oosterpark in Amsterdam. Tijdens de ceremonie worden toespraken gehouden en kransen gelegd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de slavernij.

Hieronder heeft Hart van Nederland een overzicht gemaakt van evenementen per stad:

In Amsterdam vindt de grootste nationale herdenking en viering plaats:

  • Bigi Spikri-optocht met traditionele kleding en muziek

  • Vrijheidsontbijt en startprogramma bij de Nationale Opera & Ballet

  • Nationale herdenking bij het Slavernijmonument in het OosterparkKeti Koti Festival op het Museumplein met muziek, eten en optredens

Rotterdam organiseert een groot stadsfestival:

  • Keti Koti Festival op het Schouwburgplein

  • Muziek, foodtrucks, 'spoken word' en culturele optredens

  • Herdenkingsmomenten bij het slavernijmonument aan de Lloydkade

In Utrecht is Keti Koti over meerdere dagen verspreid:

  • Programma in het Griftpark met podia, workshops en muziek

  • Herdenking op 30 juni bij monument 'Vlucht en Verzet'

  • Viering op 1 juli met optredens, eten en activiteiten voor jong en oud

In Den Haag staat Keti Koti vooral in het teken van herdenken en lokale programma's:

  • Evenementen in Amare met muziek, workshops, talks en een Black-Owned Business Market

  • Gratis heri heri-maaltijden tijdens 'Free Heri Heri For All'

  • Optredens, 'spoken word' en kinderactiviteiten verspreid door de stad

Door Pien Beijsens

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