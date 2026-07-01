Keti Koti: dit wordt herdacht en daarom is deze dag zo belangrijk

Het is woensdag 1 juli en dat betekent: Keti Koti. Door het hele land worden woensdag verschillende herdenkingen en vieringen georganiseerd. Maar wat betekent Keti Koti eigenlijk, waar komt de naam vandaan en waarom is deze dag belangrijk? Hart van Nederland legt het je uit.

Na ruim 200 jaar schafte Nederland op 1 juli 1863 de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen af. Dat wordt elk jaar herdacht tijdens Keti Koti.

Tientallen koks stonden in 2024 in de keuken van het Paleis op de Dam. Zij waren bezig met het maken van het traditionele gerecht heri heri. Benieuwd waar dat gerecht symbool voor staat? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Wat betekent de naam Keti Koti?

De letterlijke vertaling is 'verbroken ketenen'. De naam komt uit het Sranantongo, de taal die onder andere in Suriname wordt gesproken. Het verwijst naar de boeien waarmee tot slaaf gemaakte mensen werden vastgeketend op de schepen waarmee zij werden vervoerd tijdens de trans-Atlantische slavenhandel. Keti Koti staat daarmee symbool voor de afschaffing van de slavernij en het herdenken van het verleden.

Nationaal Monument Slavernij

Door het hele land vinden herdenkingen en evenementen plaats. De officiële herdenkingsceremonie wordt elk jaar gehouden bij het Nationaal Monument Slavernij in het Oosterpark in Amsterdam. Tijdens de ceremonie worden toespraken gehouden en kransen gelegd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de slavernij.

Hieronder heeft Hart van Nederland een overzicht gemaakt van evenementen per stad: