Jongeren op Urk staan in de rij voor traditionele klederdracht

Op Urk is traditionele klederdracht springlevend. Tijdens Urkerdag, het jaarlijkse feest op het voormalige eiland, lijkt het dorp terug in de tijd te gaan: overal lopen mensen in originele Urker dracht, compleet met zilveren knopen en wollen truien. De kleding is zo gewild, vooral onder jongeren, dat de wachttijden flink zijn opgelopen.

"Alle jeugd wil rond hun 20e een pak. Als ze die bestellen moeten ze er ongeveer een jaar op wachten", vertelt Eef de Vries van museum Het oude Raadhuis. "Het is niet aan te slepen." Ook Anneke de Jong van het museum ziet die trend. "We merken inderdaad dat het dragen van traditionele Urker kleding steeds populairder wordt."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Jongeren steken elkaar aan

Volgens Jan Anker, die in 2025 werd benoemd tot Urker van het Jaar vanwege zijn inzet voor de klederdracht, dragen inmiddels zo’n dertig mannen op feestdagen en zondagen de traditionele kleding. "Het is een fantastische groei, maar ook een uitdagende groei. De grondstoffen en sieraden zijn niet meer aan te slepen, dus dat is wel lastig."

De populariteit zorgt voor lange wachttijden. "De wachtrijen voor een volledig pak kan zomaar twee jaar zijn", zegt Janjaap Post, die hobbymatig sieraden voor de dracht maakt. Hij ziet ook het sociale effect: "Door het samen dragen van de klederdracht zorgt het ervoor dat nieuwe vriendschappen ontstaan."

Jonge generaties

Het dragen van klederdracht wordt op Urk over generaties heen doorgegeven. "Mijn zoon van 16 jaar is ook helemaal fan van de traditionele klederdracht", vertelt Post. "Als ik mijn klederdracht aan heb en uit de deur ben dan vindt hij het heel vervelend dat hij niet mee mag en zijn outfit aan mag trekken."

Anneke droeg zelf eerst geen klederdracht, maar veranderde van mening. "Ik ben zelf nu sinds twee jaar ook om over de klederdracht. Eerst moest ik er niks van hebben en wilde het ook nooit aan. Mijn tante had zo’n klederdracht maar heeft hem toen maar verkocht. Daar baal ik nu wel van."