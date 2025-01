Jonge fans wachten uren in kou op razend populaire Bankzitters: 'Echt bizar'

Normaal zijn ze gewoon te zien vanaf de bank op je telefoon, maar nu staan ze in de Ziggo Dome. Twee dagen achter elkaar is het YouTube-collectief Bankzitters te zien in de volle Amsterdamse concertzaal. En hoewel het concert pas zaterdagavond is, waren de eerste fans al vroeg uit de veren. "Om vooraan te staan natuurlijk", zegt een fan tegen Hart van Nederland.

De YouTubers zijn razend populair, vooral onder jongeren. "Het zijn hechte vrienden en dat is te zien", geeft een fan als reden voor de populariteit. Daarbij wordt hun liedjes als 'Entourage' en 'Huisfeestje' met Roxy Dekker ook massaal beluisterd. En dat levert de groep nu drie uitverkochte evenementen op.

Overtrof alle verwachtingen

En als ze er dan toch drie keer staan, waarom zou je dan maar één avond gaan? "Gisteren waren we er ook", zegt een jonge meid die alweer in de rij staat. "Het was echt bizar. Het overtrof alle verwachtingen."

Gelukkig hoeven fans ook hierna niet lang te wachten tot de YouTube-formatie weer op het podium staat: in 2025 en 2026 zijn ze te zien in New York en Tokio.