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Hulpverleners trotseren trappen WTC ter nagedachtenis 9/11

Evenementen

Gisteren, 23:00

Het is dit jaar alweer 25 jaar geleden dat twee vliegtuigen in The Twin Towers in New York vlogen. Bij die aanslag kwamen onder meer honderden brandweerlieden en hulpverleners om het leven. Hun collega's in Nederland beklommen daarom zondag het World Trade Center in Almere, compleet bepakt en bezakt, ter nagedachtenis van die helden die nooit meer thuis kwamen.

De deelnemers trotseerden dertig verdiepingen en zeshonderd traptreden, zo zie je in bovenstaande video. Aan de editie deden symbolisch 911 hulpverleners mee, afkomstig uit Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. "Wie actief is in de wereld van de brandweer, merkt al snel hoeveel saamhorigheid er onder hulpverleners bestaat. En hoe belangrijk het is om hier voldoende bij stil te staan en de slachtoffers van 9/11 te blijven herdenken", zegt organisator Bas Scharloo.

Persoonlijke overwinning

"Het was top. Het was een persoonlijke overwinning. Negen maanden geleden had ik mijn heup gebroken. Er zitten drie pinnen en een plaat in. Dit was een test. Ik ben hier met de ploeg van Limburg. Ik ben de oudste van de groep, geloof ik, dus ik had extra bewijsdrang. En het is gelukt", vertelt een brandweervrouw. "Het is de derde keer voor mij. Ik vind het superbelangrijk dat we niet vergeten hoeveel slachtoffers er zijn gevallen en dat we blijven herdenken."

Door Redactie Hart van Nederland

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