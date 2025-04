Herdenking op de Dam weer openbaar: wel strenger toezicht en strakke regels

De Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam is dit jaar opnieuw vrij toegankelijk voor publiek. Dat meldt burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Volgens haar is er op basis van de dreigingsinformatie van de NCTV en politie geen reden om de herdenking af te sluiten, zoals vorig jaar wél gebeurde.

Hoewel het evenement weer openbaar is, worden er wel stevige veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo is er extra politietoezicht bij alle toegangswegen naar de Dam en kunnen bezoekers op of rond het plein gefouilleerd worden als daar aanleiding toe is. Het is verboden om drones mee te nemen en ook opvallende en onopvallende politie-eenheden zijn aanwezig in de menigte. Bovendien blijft het luchtruim boven Amsterdam tijdens de herdenking gesloten.

Vorig jaar werden ook al extra maatregelen genomen om spontane protestacties of verstoringen tijdens Dodenherdenking te voorkomen. Dat zie je in de video bovenaan.

Geen demonstraties in buurt van de Dam

Hoorbare demonstraties of protesten zijn in de buurt van de Dam niet toegestaan. Stil protest mag wel, zolang het de herdenking niet verstoort. Mensen die toch willen demonstreren op 4 mei, krijgen een andere locatie toegewezen door de gemeente.

Zoals elk jaar moeten ramen aan de Dam dicht blijven en mogen bewoners niet op hun balkon staan. Het Nationaal Comité zet extra personeel in om contact met het publiek te onderhouden en eventuele spanningen vroegtijdig te signaleren.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Reserveren dit jaar niet nodig

Vorig jaar mochten maximaal 10.000 mensen bij de herdenking aanwezig zijn, en was reserveren verplicht. Nu is de herdenking weer voor iedereen toegankelijk, zoals gebruikelijk met zo'n 20.000 bezoekers. Halsema benadrukt: "Wij hechten zeer aan de traditie om in volle openbaarheid onze nationale doden te herdenken."

Toch blijft de situatie onzeker. De vierhoek van gemeente, politie, justitie en NCTV sluit niet uit dat extra maatregelen alsnog nodig zijn. Dat hangt af van maatschappelijke ontwikkelingen en signalen in aanloop naar 4 mei.

ANP