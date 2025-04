Minister Van Weel bezorgd: 'Laat herdenking 4 mei niet verstoren door protest'

Justitieminister David van Weel maakt zich zorgen over de komende herdenking van de Tweede Wereldoorlog op 4 en 5 mei. Dit jaar is het precies tachtig jaar geleden, en volgens de VVD-bewindsman moet dat op een "waardige manier" worden herdacht, zonder dat demonstraties de plechtigheden verstoren.

Van Weel wil samen met minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken (NSC) in gesprek met burgemeesters om afspraken te maken, zo zei hij dinsdag in de Tweede Kamer. Volgens Van Weel zijn er al demonstraties aangevraagd voor 4 mei, de dag van de Dodenherdenking. Hij erkent dat er geen wettelijke belemmering is om op feestdagen of herdenkingsdagen te demonstreren. Toch vindt hij dat niet alles wat mag, ook moet gebeuren.

Vorig jaar werden ook al extra maatregelen genomen om spontane protestacties of verstoringen tijdens Dodenherdenking te voorkomen. Dat zie je in de video bovenaan.

De minister riep demonstranten op om rekening te houden met anderen: "Vraag je af of je bijdraagt aan verbinding of aan verdere polarisatie."

Protest met IS-vlag tijdens Pasen

Tegelijk is demonstreren een groot goed, omdat zo "ruimte wordt gegeven aan spanningen in de samenleving", zei hij op vragen van Geert Wilders. De PVV-leider is boos over een demonstratie op eerste paasdag van moslims in Rotterdam, tegen de oorlog in Gaza. Hij hekelde dat dit juist op die christelijke feestdag gebeurde en daarbij met een vlag van de terreurorganisatie IS werd gezwaaid en omstreden uitspraken werden geroepen.

Van Weel was ook niet zo gelukkig met de timing van de betogers, maar de aanvraag was goedgekeurd. Ook heeft hij van de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten gehoord dat de demonstratie rustig verliep. De vlag werd na een verzoek opgeborgen. De minister verwees verder naar twee voorstellen waarbij verheerlijking en steunbetuigingen aan terreur beter worden aangepakt.

Hart van Nederland/ANP