Gestolen koe Ahimsa terecht: oudejaarsstunt met een boodschap

De grote koe Ahimsa is terecht. Het beeld dat een paar dagen geleden verdween van de hei bij Hilversum, blijkt ontvoerd door de Drentse oudejaarsvereniging Tied Zat.

In een persbericht laat de vereniging uit Zorgvlied weten dat de stunt ook een boodschap heeft. "De toekomst voor het vee en de boer in Nederland is heel onzeker. Het gebrek aan perspectief door steeds veranderend beleid maakt het lastig. Door strenge regels en financiële druk zijn er veel boeren genoodzaakt te stoppen."

De koe zal vrijdag worden teruggeplaatst op haar oude plek op de Hoorneboegse Heide.