Vechtpartijen tijdens Walibi Fright Nights: ME grijpt in en park sluit scarezones

Tijdens Halloween Fright Nights in Walibi zijn zaterdagavond meerdere vechtpartijen uitgebroken. De mobiele eenheid (ME) werd ingezet om de rust te herstellen en bezoekers uit het park te begeleiden. Het attractiepark in Biddinghuizen besloot de zogenoemde scarezones uit voorzorg eerder te sluiten. Volgens Walibi zorgde een groep bezoekers bewust voor onrust.

De problemen begonnen bij het hoofdpodium bij het reuzenrad en verplaatsten zich vervolgens richting de Hall of Fame bij de ingang. Rond 22.00 uur besloot Walibi de scarezones, waar acteurs bezoekers laten schrikken in het voorbijgaan, voortijdig te sluiten. Om 23.00 uur ging het park dicht.

Volgens een woordvoerder van Walibi verschenen voorafgaand aan het evenement online berichten over zogenoemde 'Fight Nights' op 23 en 24 oktober. "Vaak is dat grootspraak en stoerdoenerij", aldus de woordvoerder.

ME ingezet om rust te herstellen

Vanwege de ongeregeldheden werd de mobiele eenheid ingezet. Volgens de politie was de ME ter plaatse om "de orde te handhaven en rust terug te laten keren". Ook werden bezoekers door de politie uit het park begeleid.

Er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie doet nog onderzoek naar de vechtpartijen.

Ook vorig jaar onrust

Walibi had dit jaar een externe partij ingeschakeld om bezoekers aan te spreken. Vorig jaar vond op dezelfde zaterdag eveneens een vechtpartij plaats tijdens Halloween Fright Nights.

De gemeente Dronten wil voorlopig niet inhoudelijk reageren op de incidenten. Volgens de gemeente is het daarvoor nog te vroeg. Pas na afloop van het evenement wordt tijdens een evaluatie bekeken of er zaken anders moeten worden aangepakt.

Reactie Walibi

Volgens Walibi ging het o meen groep voornamelijk minderjarige jongeren die zaterdagavond bewust onrust veroorzaakte tijdens Halloween Fright Nights. De politie hielp het park om de groep naar buiten te begeleiden, waarna de rust terugkeerde. Tijdens de ongeregeldheden werden op verschillende plekken kleine vernielingen aangericht. Het grootste deel van de schade is inmiddels hersteld.

Walibi betreurt dat andere bezoekers hierdoor ook werden getroffen. Volgens het attractiepark gaat het om jongeren die bewust provoceren op drukbezochte plekken. Over eventuele aanhoudingen of boetes kan Walibi nog niets zeggen, omdat dit onder de verantwoordelijkheid van de autoriteiten valt.