Omstreden Halloween-spotje Walibi leverde recordaantal klachten op

Een reclame van Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights heeft in 2025 voor een stortvloed aan klachten gezorgd. De Stichting Reclame Code (SRC) kreeg maar liefst 889 meldingen over het spotje binnen. Daarmee was het de reclame waar Nederlanders zich het meest aan stoorden. In totaal ontving de stichting vorig jaar 6.611 klachten, het hoogste aantal in de afgelopen tien jaar.

In de veelbesproken video is een angstige en bebloede vrouw te zien die opgesloten zit in een glazen kooi. Ze wordt vervolgens aangeboden als veilingobject, waarna griezelige figuren op haar beginnen te bieden.

Veek kritiek op spotje

Aan het einde van de reclame zakt de vrouw door de bodem van de glazen kooi. Daarna raken de ramen besmeurd met bloed. Het spotje leidde vrijwel direct tot veel kritiek en discussie op sociale media. Walibi besloot daarop de reclame terug te trekken.

Ook de Reclame Code Commissie was kritisch op de reclame. Volgens de commissie is de video in strijd met de Nederlandse Reclame Code. "Naar huidige maatschappelijke opvattingen kan niet worden aanvaard dat een vrouw op deze wijze als een veilingobject wordt uitgebeeld. Dit is in strijd met de menselijke waardigheid."

'Femicide is geen marketingstruc'

Ook vanuit maatschappelijke organisaties kwam veel kritiek. Het spotje werd gelanceerd een dag na de gruwelijke moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude, wat voor nog meer verontwaardiging zorgde. Zo reageerde belangenorganisatie WOMEN Inc. fel op de reclame. "We weten dat er in Nederland elke acht dagen een vrouw wordt vermoord omdat ze vrouw is. Femicide is een nationale noodsituatie, geen marketingtruc."